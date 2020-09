교보생명, 미얀마 보험시장 진출…신남방 진출 확대

미얀마 주재사무소 설치 인가 획득

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명이 내년 하반기 미얀마에서 보험 판매를 시작한다.

교보생명은 미얀마 주재사무소 설치에 대한 미얀마 당국의 최종 인가를 획득했다고 28일 밝혔다. 지난 6월 교보생명은 국내 금융감독원에 양곤주재사무소 설치 신고를 접수, 미얀마 금융감독부(Financial Regulatory Department)의 인가를 받았다.

미얀마 정부는 지난해 1월부터 외국 보험사 진출을 허용, 교보생명은 미얀마에 진출한 국내 유일 생보사가 될 예정이다.

교보생명은 연내 사무소 사업자등록 등 절차를 완료할 예정이며, 현재 생명보험 합작법인(JV) 설립을 위해 미얀마의 유력한 잠재파트너사들과 협의를 진행하고 있다.

미얀마는 생명보험시장 침투율(GDP 대비 수입보험료)이 0.01%로 낮은 편이지만, 최근 3개년 평균 경제성장률이 약 6.2%에 이르며 향후 지속적인 경제성장 예상되고 있다. 금융산업 육성정책이나 소득 상승에 따른 보험 니즈 증대, 30세 미만에 불과한 국민 평균연령 등의 영향으로 2028년까지 생명보험시장이 연평균 40% 성장할 것이라는 관측이다.

이번 동남아 진출은 신창재 교보생명 회장이 천명한 '양손잡이 경영'의 일환이라고 설명했다. 한 손으로는 기존 비즈니스에 집중하고 다른 한 손으로는 미래 성장동력을 발굴해야 한다는 경영 철학이다.

현재 교보생명은 미국과 일본에 교보생명자산운용 법인, 중국 북경과 영국 런던에 주재사무소를 각각 운영하고 있다.

교보생명 관계자는 "미얀마는 동남아 보험시장에 대한 현지 시장조사 및 사업타당성 검토를 위한 경제적·지정학적 요충지라고 판단했다"면서 "향후 아세안(ASEAN)이나 인도 등 신남방 지역을 비롯해 고객확보가 가능한 국가들로 점진적인 진출을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr