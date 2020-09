포스코건설, '도전 기업시민 끝판왕 퀴즈대회' 개최

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설이 ‘더불어 함께 발전하는 기업시민’ 경영이념을 보다 쉽게 이해하고 실천력을 높이기 위해 지난 25일 온택트 방식으로 ‘도전! 기업시민 끝판왕’ 퀴즈대회를 개최했다고 27일 밝혔다.

‘도전! 기업시민 끝판왕’ 퀴즈대회는 ‘같이 짓는 가치’라는 슬로건처럼 포스코건설 임직원 모두가 성숙한 시민의식을 바탕으로 존중과 배려를 실천하고 사회발전에 앞장서는 글로벌 모범시민이 되기위한 실천의지를 다지기 위해 열었다.

지난 14일 160여명이 예선전을 벌여 최종 10명이 결선에 올라 동반성장, 안전과 환경, 윤리경영, 사회공헌, 신뢰와 소통의 조직문화 등 기업시민 경영이념의 핵심개념에 대해 경연을 벌인 결과 인프라사업본부 공병수과장이 ‘기업시민 끝판왕’의 영예를 차지하며 사장 표창과 상금을 받았다.

이번 행사는 신종코로나바이러스감염증(코로나19)에 따라 예 · 결선 모두 온택트 방식으로 진행됐다. 회사 화상회의시스템을 통해 온라인으로 생중계, 모든 임직원들이 사무실과 현장 그리고 재택근무지에서 시청했다.

특히 한성희 사장은 영상 메시지를 통해 ‘기업시민은 앞으로의 경영환경에서 우리가 나아가야 할 지향점이자 시대의 정신’임을 강조하고, ‘참가자와 시청하는 임직원 모두가 기업시민 경영이념을 보다 잘 이해하고 적극적으로 실천해줄 것’을 당부하며 직원들에게 응원메시지와 함께 결선 첫 문제를 직접 출제해 대회 분위기를 띄웠다.

