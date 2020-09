[아시아경제 박형수 기자] 신업은행은 27일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 기업 지원을 강화하려고 '힘내라 대한민국 특별운영자금' 상품을 전면 개편했다고 밝혔다.

산은은 상품 기업 지원 한도를 늘렸다. 중소기업 지원 한도는 기업당 250억원에서 500억원으로, 중견기업은 500억원에서 1000억원으로 각각 증액했다.

자금 지원 기간은 '1년 이내'에서 '3년 이내'로 늘리고 금리 우대 폭도 최대 0.6%에서 최대 0.9%로 높였다.

코로나19 사태가 장기간 이어지면서 금융지원을 강화할 필요성이 커진 것을 고려한 조치다.

