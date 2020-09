한화그룹, 세이버 아시아퍼시픽 어워드 올해의 기업상 수상

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 23,900 전일대비 150 등락률 -0.62% 거래량 330,340 전일가 24,050 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 공정위 고위 전관 38개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'니콜라 19% 폭락에 '서학 개미' 하루 만에 340억원 날려'그린뉴딜' 한화, 저점매수 노리는 개미 close 그룹이 '클린업 메콩'과 ' 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 23,900 전일대비 150 등락률 -0.62% 거래량 330,340 전일가 24,050 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 공정위 고위 전관 38개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'니콜라 19% 폭락에 '서학 개미' 하루 만에 340억원 날려'그린뉴딜' 한화, 저점매수 노리는 개미 close 글로벌 뉴스룸'으로 세계 최대 규모 PR 어워드인 세이버(SABRE) Asia Pacific 어워드에서 Diamond Sabre Awards 올해의 기업상을 비롯해 총 6개 부문에서 상을 수상했다.

세이버 어워드는 글로벌 마케팅 전문매체인 Holmes Report가 1970년 창설한 세계 최대 규모의 PR 어워드로 매년 6000여개 작품들이 브랜딩과 평판 분야 중심으로 출품되며 브랜드, 평판, 마케팅커뮤니케이션, 디지털/소셜미디어 등 부문별로 글로벌 기업, 광고회사, PR회사 소속 전문가 60여명의 심사를 거쳐 수상작을 선정하고 있다.

'클린업 메콩: 한화 솔라보트' 캠페인은 이번 어워드에서 Diamond Sabre Awards 올해의 기업상과 브랜드 빌딩 부문을 수상했고 Gold Awards CSR부문과 사회문제 커뮤니케이션 부문을 수상했다.

'클린업 메콩' 캠페인은 한화그룹이 베트남 지역의 환경문제 해결에 도움을 주기 위해 진행했던 환경보호 캠페인이다. 한화그룹은 2019년 6월 석유 연료 없이 오직 태양광 패널로 작동하는 수상 쓰레기 수거 보트 2척을 제작해 베트남 빈롱시에 기증한 바 있다. 한화그룹은 '클린업 메콩' 캠페인으로 뉴욕 페스티발 금상 등 총 6개 부문 수상, 원쇼 국제광고제 메리트상 4개부문 수상, Campaign Brief지 The Work 2020 5개 부문 수상, 부산국제광고제 2개 부문을 수상한 바 있다.

한화 솔라보트는 한화큐셀의 고성능 태양광 모듈을 장착하여 에너지 효율을 높이고 컨베이어 장치를 달아 부유 쓰레기를 수거할 수 있도록 제작됐다. 환경보호를 위해 쓰레기를 치우는 보트에 탄소를 배출하는 석유연료가 아닌 친환경 태양광 에너지를 활용하도록 하자는 취지에서 마련한 것이다. 보트는 전장 6.45m, 폭 2.3m, 높이 2.6m의 크기로 매일 6~7시간씩 메콩강을 오가며 부유 쓰레기들을 수거하고 있다. 보트 두 대가 매일 400~500kg 가량 수거 작업을 하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr