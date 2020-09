경쟁률만 400대1…롯데百 '아빠 변신 챌린지' 진행

내달 중순까지 SNS서 공개

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 패션 브랜드들과 함께 한 패션 메이크오버 이벤트 ‘우리 아빠 변신 챌린지’를 진행한다고 27일 밝혔다.

롯데백화점은 이날부터 내달 중순까지 '더뉴그레이'와 '시리즈', '커스텀멜로우', '엘리든플레이' 등 남성 캐주얼 의류 브랜드와 함께한 이벤트 화보와 영상을 소셜네트워크서비스(SNS) 및 유튜브 계정에 공개한다. 이벤트에 선정된 14쌍의 아빠-자녀 커플들이 변신하는 모습을 촬영한 특별한 스토리를 선보인다. 올 가을·겨울(FW) 남성 패션 신상품 정보와 스타일링 팁도 소개한다.

사전 모집 경쟁도 치열했다. 롯데백화점은 지난 8월 21일부터 9월 6일까지 3주간 이벤트 접수를 진행해 5500명의 신청자를 받았다. 약 400대 1의 경쟁률이다. SNS에 올린 이벤트 홍보 영상도 15만뷰를 넘어섰다.

한편, 롯데백화점은 이벤트에 아쉽게 참여하지 못한 고객들을 위해 이날 오후 3시 롯데백화점몰 100LIVE를 통해 개그맨 허경환과 함께하는 ‘아빠 선물 추천 라이브 방송’을 진행한다. 허경환과 전문 스타일리스트가 패션 스타일링을 제안하고 추석에 아빠에게 선물하기 좋은 상품들을 판매한다.

현종혁 롯데백화점 고객경험부문장은 “롯데백화점이 준비한 대한민국 모든 아빠들을 위한 이벤트로 감성을 자극하는 다양한 요소로 호응을 얻었다”며 “고객의 삶을 응원하고 고객과 소통할 수 있는 다양한 메이크오버 프로젝트를 선보일 계획”이라고 밝혔다.

