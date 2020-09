하나은행, 추석 맞아 '집콕 하나 챌린지'…푸짐한 경품

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행은 추석 명절을 맞아 '집콕 하나 챌린지' 이벤트를 시행한다고 27일 밝혔다.

'집콕'이란 외출을 자제하고 집에서 대부분의 시간을 보내는 것을 이르는 신조어다.

하나은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 집콕 생활이 길어지면서 사회적 거리두기를 실천하는 손님을 위해 온라인을 통한 금융 생활을 추천하고, 상품 가입손님에게 풍성한 경품 혜택을 제공한다.

28일부터 오는 11월30일까지 진행된다. 금융상품인 예금, 적금, 계좌이동서비스 중 1개 이상 가입한 손님을 추첨해 80명에게 블루투스스피커, 커피머신, 필터샤워기 등 경품을 제공한다.

새롭게 단장한 하나원큐 애플리케이션(앱)에서 금융상품ㆍ서비스를 가입한 손님 선착순 4000명에게는 2회에 걸쳐 모바일 문화상품권(5000원권)을 증정한다. 또 추석 연휴에 하나원큐를 통해 가입한 손님 3000명에게 추첨을 통해 카카오톡에서 사용 가능한 손흥민 이모티콘을 추가로 증정한다.

