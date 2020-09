"에너지 공기업, 5000억 자재 방치"

구입 후 5년 이상 사용 안해…한수원 3000억 최대

[아시아경제 문채석 기자]한국수력원자력 등 에너지 공기업들이 5000억원 이상을 들여 구입한 자재 160만여개를 장기간 사용하지 않은 채 방치한 것으로 나타났다.

27일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 국민의힘 이주환 의원이 산업통상자원부 산하 에너지 공기업 10개사로부터 제출받은 '자재 보관 현황' 자료에 따르면, 이들 공기업의 장기 미사용 자재는 총 166만6302개로 집계됐다.

장기 미사용 자재는 3년 이상 불출되지 않은 채 보관 상태로 있는 자재로, 즉시 활용이 되지는 않지만 향후에 사용처가 생길 때를 대비한 물품들이다.

공기업별로 보면 한수원이 117만6380개로 가장 많았다. 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,700 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 1,807,699 전일가 19,750 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 "文정부 한전 태양광비리 급증…4년간 91명 징계"한전 전기차 충전기 GS칼텍스 주유소에 깐다 한전, 디지털 경영혁신대상 대통령상 수상 close 33만7495개, 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 100 등락률 +0.42% 거래량 99,918 전일가 23,700 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 가스公 컨소시엄, LNG 벙커링선 지원 사업자 '낙점'가스公의 뉴 블루오션 'LNG벙커링'가스公, 광주시와 거점형 수소생산기지 구축협약 close 4만4988개, 한전원자력연료 4만3911개 등이 뒤를 이었다.

10개 에너지 공기업의 장기 미사용 자재 총 구매 비용은 5270억9300만원으로 조사됐다. 특히 5년 이상 방치돼 사실상 사용하기 어렵게 된 자재의 구입 비용만 4726억5300만원에 달했다. 한수원의 재고 비용이 3309억3900만원으로 가장 많았다.

미사용 기간별로 보면 5∼10년 미만이 87만6523개로 대부분을 차지했다. 10년 이상도 44만544개였다.

이 의원은 "각 공기업의 부정확한 수요 예측이 재고 관리 부실의 가장 큰 원인"이라며 "정확한 수요예측 기법을 통해 불요불급한 자재 재고를 줄여나가는 한편, 재고 기준을 개선해 국민 세금이 낭비되는 일이 없도록 해야 한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr