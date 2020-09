홍준표 "文대통령, 아직도 말 없어…십상시에 둘러쌓여 신선놀음 하나"

[아시아경제 김혜민 기자] 홍준표 의원은 26일 북한이 우리 국민을 피격한 사건에 대해 문재인 대통령이 직접 입장을 밝히지 않고 있다고 비판했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "대통령은 잠만 자고 아직까지도 말이 없다"며 이 같이 말했다.

그는 "할 말이 없는 건지 갈팡질팡 하는 건지, 아니면 십상시에 둘러 쌓여 신선놀음을 하고 있는 건지 참 괴이한 일들이 벌어지고 있다"며 "꼭 자유당 말기 아첨꾼들에 둘러 쌓여 국정을 망친 이승만 대통령 같다"고 맹비난했다.

홍 의원은 김정은 북한 국무위원장이 사과 메시지를 보낸데 대한 여권의 반응에 대해서도 "통일부 장관은 두번 사과에 감읍(感泣)했고 유시민 전 장관은 계몽군수 같다고 김정은을 칭송했다"며 불편함을 드러냈다.

그는 "이번 우리 국민 피살, 화형 사건을 수습하기 위해 보인 문 정권의 처사는 박지원 국정원장 만이 유일한 대북 통로가 있다는 것만 확인됐다"며 "국회 긴급 현안질의로 사태의 진상을 밝히고 대북정책을 전환해야 할 때다. 국회 일정을 걸고서라도 긴급 현안 질의는 꼭 관철해야 한다"고 촉구했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr