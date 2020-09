AI그랜드챌린지 접수 시작…사상최대 127억 후속연구비 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 인공지능(AI) 분야 기술력을 경합하는 ‘2020 인공지능 그랜드 챌린지’ 대회 참가접수를 9월 28일부터 진행한다고 밝혔다.

‘인공지능 그랜드 챌린지’ 대회는 제시된 문제를 해결하기 위해 참가자들이 개발한 AI 알고리즘을 가지고 실력을 겨루는 도전·경쟁형 연구개발(R&D) 경진대회다. 올해는 사상 최대인 127억원의 후속연구비가 지원된다. 작년 7월 열린 3차(1단계) 대회는 617명(121개 팀)이, 올해 7월에 열린 4차 대회(1단계) 566명(134개 팀)이 참여했다.

이번 대회는 3차 대회(복합재난 상황 이해 및 대응)와 4차 대회(지역사회 생활문제 대응)의 난이도를 높여 진행된다. 인공지능을 기반으로 시각지능·청각지능 등 인지지능과 로보틱스 제어지능, 엣지컴퓨팅 대응을 위한 AI 최적·경량화 등 총 8개 트랙으로 추진되어 세부기술 분야별로 치열한 접전이 예상된다.

총 4단계로 진행되며, 매단계마다 기술 난이도가 상승하며, 단계에서 선발되지 못한 팀을 포함하여 새로운 참가자의 도전이 가능한 방식이다.

대회 참가 신청은 AI 분야를 연구 또는 개발하는 대학이나 기업은 물론 대학(원)생, 재직자, 일반인에게도 열려있으며 팀 또는 개인으로 가능하다. 참가접수는 9월 28일부터 10월 27일까지 한 달간, 홈페이지(ai-challenge.kr)에서 진행된다.

공고문 등 자세한 내용은 정보통신기획평가원(www.iitp.kr), AI 그랜드 챌린지 (www.ai-challenge.kr), AI허브(www.aihub.or.kr) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 대회는 코로나19 확산방지를 위해 드론 셋트장이 필요한 제어지능 트랙을 제외한 나머지 7개 트랙은 11월 3주(11월16일~20일) 온라인을 통해 진행된다. 제어지능 트랙과 시상식은 11월25일 킨텍스에서 진행하되, 사회적 거리두기 수칙을 철저히 준수하여 대면요소를 최소화하는 방식으로 추진된다.

과기정통부는 “우리가 AI 분야에서 경쟁력을 갖기 위해서는 역동적인 R&D 활동이 무엇보다 중요하며 정부에서도 최선을 다해 지원할 계획이다. AI R&D의 창의적인 도전과 경쟁의 장에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr