OK저축은행 "카카오페이·토스 등 간편송금 앱 계좌만 바꾸세요"

OK저축銀, 간편송금·간편결제 특화 예금 선봬

[아시아경제 김민영 기자]OK저축은행은 자유입출금예금인 ‘간편송금OK통장’을 출시했다고 25일 밝혔다.

입출금이 자유로운 간편송금OK통장은 최근 확산 중인 간편송금 및 간편 결제에 특화된 상품이다. 고객은 개설한 계좌를 ▲카카오페이 ▲토스 ▲페이코 ▲네이버페이 간편송금·결제 서비스에 등록한 뒤 월 10회 이상 간편송금 및 결제를 이용할 경우 우대금리를 적용 받을 수 있다. 횟수는 제휴 플랫폼에 상관없이 전체 간편송금 및 결제 실적의 합산으로 산정된다.

기본금리는 100만원 이하 연 1.5%(세전), 100만원 초과 분 연 1.0%(세전)다. 우대 요건 충족 시 익월 각 0.5%포인트씩 우대돼 100만원 이하 연 2.0%(세전), 100만원 초과 분 연 1.5%(세전)가 적용된다. 해당 상품은 변동금리 상품으로, 기본금리 변경 시 변경일 기준으로 적용된다. 우대금리의 경우 전월 실적에 따라 매월 변동된다.

선착순 1000명에 한정해 판매되며, OK저축은행 영업점방문 및 OK저축은행 모바일뱅킹앱을 통해 개설할 수 있다.

