[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한류타임즈 한류타임즈 039670 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,680 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) close =유형자산 매각을 통한 재무구조 개선을 위해 대양엔바이오에 서울시 영등포구 문래동 3가에 있는 토지 및 건물을 44억1000만원에 양도하는 계약 체결.

◆ 스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) close =거래소, 상장적격성 실질심사 대상으로 결정.

◆ 육일씨엔에쓰 육일씨엔에쓰 191410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,730 전일대비 30 등락률 +0.81% 거래량 33,305 전일가 3,700 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) close =종속회사 'SD GlOBAL Vietnam co, LTD'가 'HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank'로부터 빌린 채무에 대해 130억5200만원 규모의 채무보증을 결정. 이는 자기자본대비 35.4%.

◆ 씨티씨바이오 씨티씨바이오 060590 | 코스닥 증권정보 현재가 7,450 전일대비 330 등락률 -4.24% 거래량 284,391 전일가 7,780 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) close =운영자금을 마련을 위해 100억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정.

◆ 글로스퍼랩스 글로스퍼랩스 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 397 전일대비 11 등락률 -2.70% 거래량 6,430,977 전일가 408 2020.09.23 15:30 장중(20분지연) close =거래소, 주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소를 사유로 오는 28일부터 신주권 변경상장일 전날까지 주권매매거래 정지.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr