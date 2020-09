한화손보, 주부·대학생 등 소비자평가단 출범

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,940 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 355,965 전일가 2,940 2020.09.23 13:55 장중(20분지연) 관련기사 한화손보, 월 3700원으로 화재피해 보상받는 가정보험한화손보, 임직원 단체 헌혈 캠페인 참여한화손해보험, 캐롯손해보험 지분 542억원에 처분 결정 close 은 23일 서울 여의도 사옥에서 제15기 소비자 평가단이 출범했다고 밝혔다.

대학생과 30~40대 주부 고객들로 구성된 소비자 평가단은 오는 12월까지 고객 관점에서 회사 비대면 상품과 서비스를 평가 하고 다양한 아이디어를 제안할 예정이다.

한화손보는 2013년 1기를 시작으로 열정적이고 역량있는 주부들을 고객가치 창조 위원으로 위촉하고, 고객 시각의 제안 사항들을 온·오프라인에 적용해 고객중심 서비스를 강화하고 있다.

한화손보 관계자는 “보험을 비롯한 전반적인 산업 분야에 비대면 서비스가 도입되고 고객의 수요도 점점 높아지고 있다"며 "주부 외에도 웹과 모바일 환경에 익숙한 대학생 평가단을 위촉해 온라인 고객서비스 품질을 중점적으로 향상할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

