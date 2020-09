국립현대미술관, 추석 연휴 동안 유튜브 전시관람 이벤트

[아시아경제 박병희 기자] 국립현대미술관(MMCA)은 추석 연휴 동안 온 가족이 함께 즐길 수 있는 국립현대미술관 학예사 전시투어 영상 댓글 참여 행사인 '추석엔 집콕 예술콕! 유튜브 전시 관람'을 10월4일까지 진행한다.

'추석엔 집콕 예술콕! 유튜브 전시 관람'은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 침체돼 있는 올 추석 연휴에 국립현대미술관의 미술 전시를 가족들과 집에서 온라인으로 안전하게 관람하고, 문화예술 향유 기회를 만들고자 마련됐다.

참여 방법은 ▲국립현대미술관의 유튜브 채널에 접속하고 ▲'MMCA TV' 재생 목록 내 학예사 전시투어 영상(총 16개) 시청 후 ▲하단에 감상평을 게시하면 된다.

국립현대미술관은 재치 있고 진솔한 감상평을 선보인 우수 참여자 총 45인에게 치킨 세트 등 소정의 모바일 선물을 제공할 예정이다. 선정자는 10월12일 국립현대미술관 유튜브 커뮤니티를 통해 발표된다.

행사 참여와 관련된 자세한 내용은 국립현대미술관 유튜브 커뮤니티와 온라인 사회 관계망 서비스 계정(SNS)에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr