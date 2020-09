원전해체연구소 창립 이사회…"산업육성 허브"

[아시아경제 문채석 기자]재단법인 원전해체연구소는 부산 기장군 힐튼호텔에서 창립 이사회를 22일 개최했다고 밝혔다.

창립 이사회는 초대 이사장인 정재훈 한국수력원자력 사장을 비롯한 임원진이 참석한 가운데 임원진 위촉장 수여, 연구소 법인설립 추진 경과와 설립계획에 대한 보고, 임원진 간 토론 순으로 진행됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위한 사회적 거리 두기 2단계 지침을 준수해 참석 인원과 행사 일정을 최소화했다.

원해연 임원진은 정부·지방자치단체 및 유관기관 소속 당연직 이사 9명, 학계를 포함한 출연기관 추천 이사 7명 등 총 16명의 이사와 민간 법률 및 회계 전문가 2명의 감사로 구성됐다.

임원진은 임기 2년 동안 원해연 설립과 운영에 대한 주요 사항을 심의·결정할 예정이다.

원해연은 국내 원전의 안전하고 효율적인 해체와 글로벌 해체시장 선점을 목표로 산업육성, 중소기업 지원 등 원전해체 생태계 기반을 구축하기 위해 설립됐다.

원전 관련 유관 공공기관(한수원·한전KPS·한전원자력연료·한국전력기술)이 출연했고 정부(산업통상자원부), 지자체(부산·울산·경북 경주)가 지원했다.

원해연은 지난달 27일 법인설립을 완료했으며 현재 연구소 주요시설을 설계 중이다. 내년 하반기에 착공해 2024년 준공한다는 목표다.

정 이사장은 "오늘은 원전해체산업 생태계 육성에 이정표가 되는 날"이라며 "앞으로 부산·울산 및 경북 경주에 설립될 원해연과 중수로해체기술원을 적기에 건설해 원전해체 분야의 기술자립을 주도하는 산업육성의 허브가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

