[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 22일 김용래 특허청장이 대전 대덕구 소재 중리시장을 방문해 명절 제수용품을 구매, 시장 상인들을 만나 격려하는 시간을 가졌다고 밝혔다. 김 청장이 제수용품을 구매하면서 명절을 앞둔 시장 내 분위기를 듣고 있다. 특허청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr