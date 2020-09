한상희 건국대학교 법학전문대학원 교수가 22일 서울 종로구 참여연대에서 열린 '김영배 의원의 경찰법 개정안에 대한 평가 기자회견'에 참석해 발언 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.