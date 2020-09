산청군, 추석연휴 종합대책 추진

종합상황실 운영·교통소통·재난예방 등 당직의료기관·당번약국 등 비상진료운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 지역주민들이 편안하고 안전한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 ‘추석 연휴 종합대책’을 추진한다.

군은 오는 30일부터 10월4일까지 5일간 실과 상황반과 읍면 생활민원 상황반을 운영해 지역주민의 불편을 최소화한다고 22일 밝혔다.

추석 연휴 종합대책은 ▲교통소통 및 안전대책 ▲내수진작 및 물가안정 대책 ▲각종 재난·사건·사고·신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방대책 ▲주민 불편해소 ▲훈훈한 명절 분위기 확산 ▲엄정한 공직·근무 기강 확립 등 11개 세부 중점분야로 나눠 실시된다.

군은 종합대책 수립에 앞서 다중이용시설과 재난 취약시설 안전점검을 했다.

또 추석 연휴 기간 중 코로나19의 여파로 인해 어려워진 민생경제를 살피고 중점관리품목 16개에 대한 지속적인 모니터링을 할 예정이다.

특히 연휴 기간 진료 공백을 없애기 위해 비상 방역은 물론 현장 응급진료 지원을 편성·운영한다.

군 관계자는 “이번 추석 연휴는 고향 방문보다는 부모님과 전화통화로 아쉬운 마음을 달래는 것이 어떨까 생각한다”며 “지역주민들이 안전한 명절을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 산청군은 연휴 기간에는 코로나19 감염방지를 위해 귀성길, 봉안시설 등 방문 자제, 벌초는 대행서비스 이용하기 운동을 펼쳐 군민들이 안전한 추석 명절을 보낼 수 있도록 노력할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr