‘2021 대한민국 정원산업박람회’ 울산 태화강 국가정원에서

울산시, 내년 10월 개최 ‘정원의 벽을 허물고 시민의 삶 속으로’ 테마

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘2021 대한민국 정원산업박람회’가 울산에서 열린다.

울산시는 지난 16일 산림청으로부터 내년 정원산업박람회 개최지로 확정돼 국비 5억원을 교부받아 내년 10월 태화강 국가정원 일대에서 박람회를 연다고 21일 밝혔다.

태화강 국가정원은 순천만 국가정원에 이어 2019년 7월 1일 산림청으로부터 국가정원으로 지정받았다.

울산시는 태화강 국가정원을 생태관광산업으로 육성하기 위해 지난 3월 ‘2021 대한민국 정원산업박람회’ 유치를 신청했다. 8월 심사를 거쳐 이번에 확정 통보받았다.

‘2021 대한민국 정원산업박람회’는 2021년 10월 중순 태화강 국가정원에서 ‘정원의 벽을 허물고, 시민의 삶 속으로’라는 주제와 ‘태화강 국가정원이 정원산업과 일자리를 만들다’라는 슬로건을 내걸고 개최될 예정이다.

주요 행사는 △초청 및 작품관(코리아 가든쇼, 해외작가 초청전), △정원산업 전시관(그린뉴딜 테마존, 브랜드마켓존, 브리지가든, 해외업체산업존, 정원용품관), △미래환경관(IOT가든관, 하우스플랜트관, 환경가든관, 기관특별관), △컨퍼런스?교육(정원산업 컨퍼런스, 정원문화 컨퍼런스, 세미나 등), △부대행사(공식행사, 공연, 정원체험행사, 플리마켓, 푸드트럭) 등이다.

울산시 관계자는 “산림청이 주최하고 울산시가 주관하는 국가적인 행사로 국민에게 정원의 벽을 허물고 누구나 쉽게 접근하고 누릴 수 있는 정원문화 확산과 정원산업 활성화를 목표로 한다“고 말했다.

울산연구원은 정원산업박람회 개최에 따른 파급효과로 소비창출효과 549억원, 취업유발효과 1404명, 생산유발효과 1137억원 및 부가가치유발효과 411억원을 전망했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr