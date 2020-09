[아시아경제 장효원 기자] 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 210 등락률 +9.19% 거래량 7,580,894 전일가 2,285 2020.09.21 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일환경부에서 직접 나선다! ‘그린뉴딜’ 관련 스마트 물관리 체계 조성![e공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close 이 테슬라의 ‘배터리데이’를 앞두고 2차전지 양극재 핵심원료인 니켈·리튬 정제 및 추출 설비 공급 사업이 부각되며 강세다.

21일 오전 9시56분 기준 웰크론한텍은 전일 대비 9.41% 상승한 2495원에 거래되고 있다.

미국 전기차 회사 테슬라는 오는 22일(현지시간) 현지에서 ‘배터리데이’를 열고 새로운 배터리 기술을 선보일 계획이라고 밝혔다. 신기술은 2차전지 원가절감에 초점이 맞춰져 있을 것이라는 분석이다.

웰크론한텍은 2차전지 양극재 원료생산을 위한 황산니켈 결정화 설비와 수산화 리튬 농축설비를 2차전지 업체에 공급하고 있다. 양극재는 2차전지 원가의 절반가량을 차지하는 것으로 알려졌다.

