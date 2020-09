카카오엔터프라이즈, AI 음성인식 컨트롤러 선보여

블루투스 스피커, 차량 등과 연결해 사용

[아시아경제 이진규 기자] 카카오엔터프라이즈는 21일 인공지능(AI) 플랫폼 '카카오 i'를 탑재한 음성인식 컨트롤러 '미니링크'를 출시했다고 밝혔다.

스마트 스피커 '카카오미니'의 기능과 강점을 블루투스 스피커, 차량 등 다른 기기와 연결해 사용할 수 있다. 미니링크를 통해 언제 어디서든 미니링크와 블루투스 스피커, 차량 등 원하는 기기를 카카오미니처럼 활용할 수 있다.

미니링크는 한손에 들어오는 작은 사이즈로 휴대용 카카오미니처럼 사용할 수 있다. 카카오톡 메시지 확인·보내기가 가능하고 원하는 음악을 감상하거나 추천받을 수 있다. 뉴스, 환율, 주가, 운세 등 지식·생활 정보뿐 아니라 알람·메모 등록, 배달음식 주문, 교통·길 찾기 등도 이용 가능하다.

블루투스 스피커나 차량 등 외부 기기를 카카오미니처럼 사용할 수도 있다. 미니링크를 차량이나 블루투스 스피커 등과 연결하면 미니링크의 다양한 오디오 콘텐츠를 외부 기기로 들을 수 있다. 음성 명령 없이 버튼만으로 조작이 가능한 것도 장점이다. '헤이카카오'라고 부를 필요 없이 미니링크 전면부에 위치한 웨이크업 버튼을 누른 후 원하는 정보나 기능을 말하면 된다.

카카오톡 메시지 확인·전송도 더 간편해졌다. 미니링크 오른쪽의 카카오톡 버튼을 짧게 한번 누르면 나에게 온 새로운 카카오톡 메시지를 읽어주고, 짧게 두 번 누르면 읽고 있던 채팅방에 카카오톡 메시지를 보낼 수 있다. 헤이카카오앱 설정을 통해 버튼 두 번으로 바로 특정 친구에게 메시지를 보내는 것도 가능하다.

마이크 2개를 사용하며 이용자 음성을 깨끗하게 처리해주는 노이즈 캔슬링, 에코캔슬링을 탑재해 야외에서도 소음에 방해받지 않고 편하게 사용할 수 있다. 카카오엔터프라이즈 측은 "미니링크는 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 카카오i를 사용할 수 있도록 했다"며 "이용자들의 다양한 니즈를 감안해 지속적으로 디바이스를 진화시키고 있다"고 전했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr