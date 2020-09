중기 옴부즈만, 공공기관내 기업민원 보호 나선다

‘기업민원 보호·서비스헌장 선포식’ 참석

연말까지 123개 공공기관에 ‘기업민원 보호·서비스헌장’ 제정

[아시아경제 김희윤 기자] 연말까지 123개 공공기관에서 규제애로 신고기업에 대한 불이익·차별을 금지하는 ‘기업민원 보호·서비스헌장’ 이 제정돼 중소기업 권익 보호가 강화될 전망이다.

중소기업 옴부즈만은 21일 ‘한국수력원자력 기업민원 보호 헌장 선포식‘에 참석해 이같이 밝혔다.

선포식에는 박주봉 중소기업 옴부즈만과 정재훈 한수원 사장, 한수원 동반성장협의회 협력 중소기업인 나다, 태원인더스트리, 와이피피, 에스에프테크놀로지 대표이사 등이 참석했다. 이들은 헌장의 취지와 기업민원 보호제도 등 중소기업 권익보호의 당위성을 공유했다.

한수원은 이번 선포식을 계기로 민원 제기 중소기업이 받을 수 있는 불이익과 차별을 철저히 차단하고 소통과 신뢰를 강화하기로 했다.

그간 기업은 ‘을’로서 인허가와 처분 권한을 가진 정부기관의 소극행정과 차별 등을 우려, 규제개선 및 애로 건의를 포기해왔다.이에 옴부즈만은 규제애로 신고기업을 보호하고 기업친화적 문화 조성을 위해 ’기업민원 보호·서비스헌장‘을 마련하고, 정부 23개 부처 전국 243개 지자체에서 운영하고 있다.

아울러 ‘공공기관 현장공감 중소기업 규제애로 개선방안’을 마련해 각 공공기관들이 기업민원 보호제도와 중소기업 규제애로 해소 전담 창구를 마련토록 촉구했다. 그 결과 53개 공공기관에서 기업민원 보호·서비스 헌장을 제정했고 올해 말까지 70여 기관이 추가로 제정할 계획이다.

박주봉 옴부즈만은 “기업민원 보호·서비스 헌장이 모든 공공기관에서 제정ㆍ운영될 수 있도록 노력하는 한편 내년에는 관련 기관 대상으로 헌장 이행현황을 점검할 계획”이라며 “앞으로도 공공기관들과 함께 기업인들이 합당한 권리를 보장받을 수 있는 문화 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

