도봉구, 포스트코로나 대비 아이디어 공모

9월21일부터 10월30일까지 거주지 관계없이 누구나 참여 가능...코로나19로 인한 생활 불편사항 극복 및 이후 시대 대응 위한 아이디어 공모

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 코로나19와 포스트 코로나 시대를 대비해 ‘2020년 아이디어 집중공모전’을 개최한다.

코로나19 이후 주민들의 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 정책을 발굴하고 도입하기 위해서다.

공모기간은 9월21일부터 10월30까지 6주간 진행된다.

거주지에 관계없이 도봉구 구정에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▲올해 초부터 전 세계를 강타하고 있는 코로나19 바이러스로 인한 생활불편 극복 방안 ▲포스트코로나 시대 대응을 위한 정책 아이디어다.

아이디어 제안은 도봉구청 홈페이지(참여→구민제안), 국민신문고(국민제안→일반제안) 우편(도봉구 마들로 656, 13층 기획예산과[수신: 제안제도 담당]), 이메일(origin92@dobong.go.kr) 등을 통해 참여 가능하다.

제안된 아이디어는 주관부서에서 이미 시행중이거나 법령 저촉 여부 등 사전검토 후 올해 상·하반기에 접수된 일반제안과 통합 심사해 선정한다. 선정된 우수제안은 12월 중 도봉구청 홈페이지 게시 및 제안자에게 개별 안내 할 예정이다.

우수제안은 금상(300만원)·은상(200만원)·동상(100만원)·장려상(50만원)·노력제안(30만원) 부문에서 선정·시상한다. 단 해당하는 우수제안이 없을 경우 시상하지 않을 수 있다.

이동진 구청장은 “이번 공모를 통해 수렴된 아이디어를 바탕으로 코로나19 극복 방안을 모색, 다수의 구민이 체감할 수 있는 우수제안을 구정에 적극 반영할 계획”이라며 “포스트코로나 시대, 도봉구의 변화를 실현하는 아이디어 공모에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr