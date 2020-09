"공정" 37번 외친 文대통령…등돌린 2030 쓰다듬기

2030 청년들의 반문 정서가 확산하는 가운데 문재인 대통령은 19일 청와대 녹지원에서 개최된 '제1회 청년의날 기념식'에 참석해 축사를 통해 공정사회 구현을 위한 모든 노력을 기울이겠다고 강조했다.

집값 폭등으로 인한 박탈감, 조국 전 장관·추미애 장관이 관련된 불공정 이슈 등이 지속되면서 정부여당에 대한 2030의 비토 정서는 갈수록 깊어지고 있다.

문 대통령은 이날 청와대 녹지원에서 열린 제1회 청년의날 기념식 연설에서 '공정'이라는 단어를 모두 37번 언급했다. '불공정'은 10번 거론했다. '노 타이' 차림으로 단상에 오른 문 대통령은 이날 "우리 사회의 공정에 대해 허심탄회한 이야기를 하고 싶다"며 청년층과의 소통 의지를 부각했다.

문 대통령은 먼저 '공정'이 사회적 화두가 된 데에는 기성세대의 잘못이 크다고 지적했다. 문 대통령은 "기성세대는 오랫동안 특권과 반칙이 만연한 사회에 살았다"면서 "기득권은 부와 명예를 대물림하고, 정경유착은 반칙과 특권을 당연하게 여겼다"고 말했다. 이어 "독재권력은 이념과 지역으로 국민의 마음을 가르며 구조적인 불공정을 만들었다"고 했다.

문 대통령은 "여전히 불공정하다는 청년들의 분노를 듣는다"며 "끝없이 되풀이되는 것 같은 불공정의 사례들을 본다"면서 청년층의 분노에 공감했다.

특히 비정규직의 정규직화 과정에서 불거진 인국공 사태에 대해선 구체적으로 언급했다.

문 대통령은 "때로는 하나의 공정이 다른 불공정을 초래하기도 했다"며 "정규직과 비정규직 차별 해소가 한편에선 기회의 문을 닫는 것처럼 여겨졌다"고 말했다.

문 대통령은 연설에서 무엇보다 공정 사회 구현을 위한 정부의 흔들림 없는 의지를 강조하는 데 주력했다.

문 대통령은 "정부는 공정에 대한 청년들의 높은 요구를 절감하고 있고 반드시 부응하겠다"며 "공정은 촛불혁명의 정신이며 다 이루지 못할 수는 있을지언정, 우리 정부의 흔들리지 않는 목표"라고 강조했다.

이런 가운데 청년층의 반감과 박탈감이 큰 병역·입학 특혜·비리, 부동산값 폭등 문제를 두루 거론하며 공정 이슈에 대한 정면 대응 의지도 나타냈다.

문 대통령은 "청년의 눈높이에서 공정이 새롭게 구축되려면 채용, 교육, 병역, 사회, 문화 전반에서 공정이 체감돼야 한다"면서 채용·병역비리 근절과 부동산 시장 안정 등을 약속했다.

한편 지난 14일 여론조사 전문기관 리얼미터가 발표한 여론조사 결과에 따르면, 20대 청년층의 문재인 대통령 국정 수행 긍정평가는 36.6%을 기록해 모든 연령대 가운데 가장 낮은 것으로 집계됐다.

20대의 문 대통령 긍정평가는 46.1%→39%→36.6%로 2주새 무려 9.5% 포인트가 빠졌다. 집값 폭등으로 인한 박탈감, 조국 전 장관·추미애 장관이 관련된 불공정 이슈 등이 주요 배경으로 꼽힌다.

