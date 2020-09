아베 퇴임 직후 '야스쿠니' 참배…정부 "깊은 우려·유감, 역사 올바르게 직시해야"(종합)

아베 전 총리는 19일 오전 트위터서 밝혀…참배 사실 확인 6년 8개월여만

외교부 "과거사에 겸허한 성찰과 진정한 반성 보여야 국제사회 신뢰"

[아시아경제 임철영 기자] 아베 신조 전 일본 총리가 퇴임 직후 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참해 한 것과 관련해 정부가 강한 우려와 유감을 표명했다.

19일 외교부는 대변인 논평을 통해 "아베 신조 일본 전 총리가 일본의 식민침탈과 침략 전쟁을 미화하는 상징적 시설물인 야스쿠니 신사를 퇴임 직후 참배한데 대해 깊은 우려와 유감을 표한다"고 밝혔다.

외교부는 이어 "정부는 일본의 지도급 인사들이 역사를 올바르게 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 때 주변국과 국제사회가 일본을 신뢰할 수 있다는 점을 다시 한 번 엄중히 지적한다"고 강조했다.

아베 전 총리는 이날 오전 트위터에 올린 글에서 "오늘 야스쿠니신사를 참배하고 이달 16일에 총리를 퇴임했다는 것을 영령에게 보고했다"고 밝혔다. 아베는 야스쿠니신사 경내에서 이동하는 모습을 담은 사진을 함께 올렸다. 아베의 야스쿠니신사 참배 사실이 확인된 것은 6년 8개월여만이다.

총리 시절 야스쿠니신사를 참배해 일본 안팎으로부터 강한 비판에 직면했던 아베는 이후 참배를 자제했다. 그러나 '현직 총리'라는 정치적 부담을 벗자 이내 다시 참배에 나서 극우 성향을 재확인했다.

후임자인 스가 요시히데 일본 총리가 '아베 정권 계승'을 내건 가운데 집권 자민당의 주요 지지층인 보수·우익 세력에 던지는 정치적 메시지로도 풀이된다.

아베는 재집권 1주년을 맞은 2013년 12월26일 야스쿠니신사를 전격적으로 참배했고, 이는 일본이 일으킨 침략전쟁을 정당화하는 것이라는 비판을 낳았다. 한국과 중국이 강하게 항의했고 미국도 실망했다는 성명을 발표했다.

아베는 이후에는 일본의 패전일(8월15일)이나 야스쿠니신사의 봄과 가을 제사에 공물 또는 공물 대금을 보내는 것으로 참배를 대신했다.

야스쿠니 신사에는 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 교수형 된 도조 히데키 등 A급 전범 14명이 합사돼 있다.

