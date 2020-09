[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시는 오는 30일부터 10월4일까지 추석 연휴에 생활폐기물을 안정적으로 수거하기 위한 특별기동반을 운영한다고 19일 밝혔다.

경산시는 18일 시청 소회의실에서 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표 및 관리자 7명과 간담회를 갖고 이같은 대책을 마련했다.

이번 간담회를 통해 생활폐기물은 추석 당일과 일요일을 제외하고 정상적으로 수거하는 한편 연휴기간 동안 특별기동반을 운영하면서 생활폐기물 수거 관련 민원에 신속히 대응키로 했다.

김동필 경산시 자원순환과장은 "연휴 환경미화원들이 안전 및 방역수칙도 반드시 준수, 혹시 모를 사고에 노출되지 않도록 철저하게 대비해야 한다"면서 "모든 업체가 올해에도 노사분규없이 최고의 청소행정 서비스를 실천해달라"고 당부했다.

