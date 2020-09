콘래드 서울, 반려동물 동반 객실 패키지 ‘펫밀리케이션’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 콘래드 서울이 반려동물과 함께 도심 속 휴가를 즐길 수 있는 ‘펫밀리케이션’ 패키지를 선보인다고 18일 밝혔다.

펫밀리케이션 패키지는 많은 부분에서 자유롭지 못한 도시의 반려동물들을 위한 패키지다. 여유롭고 편안한 휴식이 될 수 있도록 콘래드 서울이 엄선한 반려동물 용품과 세심한 서비스를 제공한다.

객실에는 독일 프리미엄 브랜드 미아카라의 코보 침대와 푸드볼, 스몰 스터프의 디그스텝, 로열테일즈의 반려견 유모차와 독톡 배변판 등을 비치해 반려동물이 편하게 머물 수 있도록 배려했다. 또한 펫밀리케이션 한정판 장난감과 미니 필로우, 간식 등으로 구성된 12만원 상당의 웰컴 어메니티 키트도 증정한다.

콘래드 서울은 IFC 몰과 여의도 공원, 한강 공원이 근접해 있어 반려동물과 함께 산책을 즐기기도 좋다. 투숙객과 반려동물의 편의를 위해 반려동물과 함께 이용 할 수 있는 호텔 인근의 레스토랑과 카페, 놀이터와 동물병원이 안내된 펫 패스포트가 제공된다

또한 객실에서 반려동물과 함께 식사를 원하는 고객을 위해 룸서비스는 물론 호텔 셰프팀이 직접 만든 반려동물용 수제 케이크도 주문 할 수 있다. 펫밀리케이션 패키지는 15㎏ 이하 반려동물만 이용할 수 있으며 객실 당 최대 2마리까지 머무를 수 있다. 수익의 일부는 동물권행동 ‘카라’에 기부된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr