[아시아경제 유현석 기자] 국내 상황에 맞게 유니콘 기업에 대한 기준이 마련될 것으로 보인다.

17일 중소벤처기업부에 따르면 유니콘과 예비유니콘, 아기유니콘 기업에 대해 국내 자체 기준을 마련하는 작업이 진행 중이다.

통상 유니콘 기업은 1조원 이상의 기업가치를 평가받는 기업을 뜻한다. 또 예비유니콘은 기업가치가 1000억원 이상이면서 유니콘이 되기 전 기업을, 아기유니콘은 예비유니콘 이전의 유망 스타트업이 해당한다.

이런 기준은 미국 시장조사업체인 CB인사이트 평가를 따르는 식이다. 이에 따라 국내에는 쿠팡, 크래프톤, 옐로모바일, 배달의민족 등 11개 정도의 유니콘 기업이 있는 것으로 평가받는다.

다만 재무 상태뿐만 아니라 기업의 지속 성장 가능성과 고용창출 능력 등을 전반적으로 고려한 새 기준이 필요하다는 의견에 맞춰 국내 자체 기준 마련이 추진되고 있다.

