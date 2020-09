"러 나발니, 시베리아 호텔 물병 통해 독극물 중독"

[아시아경제 성기호 기자] 독극물 중독 증세로 독일 병원으로 이송돼 치료를 받고 있는 러시아의 야권 운동가 알렉세이 나발니가, 발병 전 방문했던 시베리아 도시의 호텔 객실 물병에 묻어 있던 독극물 '노비촉'에 의해 중독됐다는 주장이 나왔다.

나발니 진영은 17일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정에 올린 글을 통해 독일 검사소가 나발니가 묵었던 시베리아 톰스크의 호텔 객실에서 수거된 플라스틱 물병에서 노비촉 흔적을 찾아냈다면서 이같이 전했다.

나발니 측은 지난달 20일 그가 톰스크에서 모스크바로 가는 비행기 안에서 쓰러져 입원한 사실이 알려진 뒤 톰스크에 남아있던 측근들이 나발니가 묵었던 호텔 객실에 들어가 그곳에 남아 있던 모든 것들을 수거했다고 전했다. 객실에 있던 물병도 이때 함께 수거해 이후 독일 측에 전달했다고 소개했다.

측근들은 "2주가 지난 뒤 바로 톰스크 호텔 객실에서 가져온 물병에서 독일 검사소가 노비촉 흔적을 발견했다"면서 "이후 알렉세이의 검체를 전달받은 다른 3곳의 검사소도 그가 노비촉에 중독됐음을 확인했다"고 전했다.

