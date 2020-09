[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남지방경찰청은 17일 도민의 원스톱 민원 처리를 위한 통합민원실을 열었다고 밝혔다.

이날 개소식에는 코로나19로 인해 김재규 전남청장 등 관계자 10여 명이 참석해 간소하게 진행했다.

이번 통합민원실은 종합조회실, 수사(인권)상담실, 다목적상담실을 신설함으로써 도민이 직접 해당 부서로 찾아가던 불편함을 최소화했을 뿐만 아니라, 민원인 전용 주차장 설치로 접근성이 쉬어 도민이 더욱더 편하고 안전하게 민원업무를 처리할 수 있게 됐다.

김재규 전남청장은 “도민이 한걸음 방문으로 신속하고 공정하게 민원이 처리될 수 있도록 맞춤형 민원서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

