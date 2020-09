'라임 재판' 개그맨 김한석 "예금만큼 안전하다 해 8억 투자"

손실 가능성 숨긴 증권사 센터장 공판에 증인 출석

법률대리인 "피해자 구제와 범죄자 구속, 단초 제공"

[아시아경제 유병돈 기자] 투자자에게 손실 가능성을 숨기고 라임자산운용 펀드 상품을 약 2000억원어치 판매한 혐의로 구속 기소된 장모 전 대신증권 센터장의 공판에 개그맨 김한석씨가 증인으로 출석했다.

17일 서울남부지법 형사13부(부장판사 신혁재) 심리로 열린 장 전 센터장의 공판에 김씨는 "장씨가 '라임 펀드의 원금 손실 가능성은 제로(0)에 가깝고 예금처럼 안전하다. 손실이 날 가능성은 로또 당첨되기보다 어렵다'고 말해 그대로 믿고 펀드에 가입했다"고 진술했다.

김씨는 "전세 보증금 8억2500만원을 투자하는 것이어서 항상 안전해야 한다고 강조했고, 장씨도 100% 담보가 있어 원금 손실 가능성이 없는 안전한 상품이라고 말했다"며 "안전하게 수익을 내는 상품이라고 해서 주변 동료들에게도 가입한 상품과 장씨를 소개하기도 했다"고 말했다.

계약 과정도 절차를 제대로 지키지 않았다고 설명했다.

김씨는 "투자는 항상 장씨에게 구두로 설명을 듣고 돈부터 보낸 뒤 나중에 계약서에 서명했다"며 "계약서에 자필로 적어야 하는 문구도 장씨가 미리 연필로 적어오면 그 위에 덧대 쓰는 방식으로 했다"고 말했다.

김씨는 "계약서에 '공격형 투자', '원금 30% 손실 감수' 등의 문구가 있어서 물어봤지만, 장씨는 항상 형식적인 것이니 신경 쓰지 않아도 된다고 설명을 들었다"며 "상품 가입서나 약관 서류등도 제대로 못 받았다"고 진술했다.

하지만 김씨는 라임 펀드의 잔액에 대해 "아직 환매 받지 못했으며 2개월 전에 받은 메일에는 손실률이 95%로 거의 남은 것이 없다고 나왔다"고 말했다.

김씨는 장씨를 통해 투자했다 피해를 본 다른 피해자들과 함께 장씨를 고소한 상태다.

한편 김씨의 법률 대리인인 김정철 변호사는 전날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에서 "김한석씨는 라임 피해자들의 피해구제에 매우 중요한 증거자료와 범죄자들을 구속하는데 단초를 제공한 용기를 내주신 분"이라며 장 전 센터장의 녹취록을 제공한 피해 당사자라고 설명했다.

올해 2월 공개된 장 전 센터장과 김씨의 통화 녹취록에는 라임 사태의 핵심 인물인 김봉현 스타모빌리티 회장과 현재 구속돼 재판 중인 김 전 청와대 비서관 등이 등장한다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr