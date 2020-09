삼성바이오, 파노로스 항암신약 후보물질 위탁개발

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 11,000 등락률 -1.42% 거래량 22,759 전일가 776,000 2020.09.17 09:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로[톺아보기] 거대한 가속 close 는 파노로스바이오사이언스와 항암신약후보물질 'PB101'에 대한 위탁개발(CDO)계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

삼성바이오는 이번 계약을 통해 파노로스 'PB101'의 세포주 개발에서부터 공정개발, 임상시료 생산 및 임상시험계획(IND) 제출 지원, 비임상 및 글로벌 임상물질 생산 등 CDO 전 과정의 서비스를 제공할 계획이다.

파노로스의 차세대 항암신약 후보물질인 'PB101'은 암세포 주변에서 과하게 발현되는 신생혈관 생성인자(VEGF)의 모든 계열을 표적으로 삼아 암세포의 성장을 억제하는 작용을 한다. 'PB101'은 단백질 구조가 복잡해 높은 연구 난이도를 지닌 물질이다.

임혜성 파노로스 대표는 “'PB101'은 물질 자체만으로도 항암 및 VEGF관련 질환 치료제로 탁월한 효능이 기대되며 더욱이 물질 자체가 플랫폼 기술로서 이미 그 가치 증명됐다”며 “향후 'PB101'을 비롯한 다중표적후보물질 개발에 있어서도 글로벌 수준의 개발 능력을 갖춘 삼성바이오와 긴밀한 상호협력을 통해 높은 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김태한 삼성바이오 사장은“단백질 신약개발 분야에서 뛰어난 잠재력을 가진 파노로스의 파트너십을 체결하게 돼 매우 기쁘다”며 “당사가 제공하는 세계 최고 수준의 CDO 서비스로 고객사 물질의 개발을 앞당기는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr