UNIST, 세계 3대 디자인상 수상

배뇨관리 앱 '프리비', 지속가능 삶 도우미 앱 '술라이'

미국 디자이너협회 주관 IDEA2020에서 디자인상 수상

[아시아경제 황준호 기자] 울산과학기술원(UNIST)의 연구진이 디자인해 내놓은 스마트폰 어플리케이션 2개가 미국의 산업디자이너협회가 주관하는 국제 디자인상인 IDEA 2020에서 디자인상을 수상했다.

17일 UNIST에 따르면 김황 디자인학과 교수와 정두영 바이오메디컬공학과 교수는 각각 커뮤니케이션 부문에서 혁신적인 앱 디자인으로 상을 받았다. IDEA는 독일 'iF 어워드'와 레드닷 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

이번에 수상한 앱은 디지털 배뇨일지 앱 '프리비'와 지속가능한 삶을 도와주는 앱 '술라이'다.

김황, 정두영 교수와 김도경, 이지영, 진효정 대학원생이 함께 디자인한 '프리비'는 환자의 배뇨 건강관리를 도와주는 디지털 플랫폼이다. 비뇨기과 환자들의 진단을 위해서는 수기로 배뇨량, 일자, 시간, 통증 등을 기록하는 배뇨일지 작성이 필요한데, 이를 디지털 방식으로 바꾼 앱이다.

정두영 교수는 "실제 의료진 및 환자들과의 인터뷰를 통해 진료 프로세스의 어려움을 파악하고 이를 개선하기 위한 작업을 진행했다"며 "누구나 쉽고 편하게 접할 수 있는 디지털 헬스케어를 위한 작업이 우수한 평가를 받아 기쁘다"고 전했다.

'술라이'는 소비자들이 지속가능한 삶을 추구할 수 있도록 도와주는 앱이다. 이 디자인 프로젝트에는 김황 교수와 진효정 대학원생, 허남철, 최혜민, 이진백 학생이 참여했다.

술라이는 소비자들이 각 제품의 지속가능성을 쉽게 분석할 수 있는 지표를 제공한다. 사용자들은 실생활에서 자주 쓰이는 요소를 이용해 제작된 이 지표를 활용해 각 제품을 비교, 분석하고 선택할 수 있다. 이러한 사용자의 활동을 바탕으로 각자의 노력을 한눈에 볼 수 있는 시각화 메뉴를 제공하며, 사용자들끼리 소통할 수 있는 공간도 마련돼 지속가능한 삶을 위한 공동의 노력이 가능하도록 했다.

김황 교수는 "술라이는 각 제품에 대해 직관적으로 이해하고 선택할 수 있는 기회를 제공해 소비자들이 스스로 지속가능한 삶을 실천할 수 있도록 돕는다"라며 "앞으로도 다양한 융합 디자인을 통해 사용자의 편리성을 개선할 수 있는 작업을 계속해 나가겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr