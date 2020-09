올 추석 선물…개인이 소량으로, 고가의 선물세트 구매했다

[아시아경제 이승진 기자] 올 추석 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 직접 물건을 들고 가는 것 대신, 고가의 선물세트를 일찍 보내는 경향이 뚜렷한 것으로 나타났다.

17일 이마트가 올 추석 선물세트 사전예약 기간인 8월13일부터 9월15일까지 34일간 매출을 전년 같은 기간과 비교 분석한 결과, 이마트 전체 세트 매출이 개인 소량 구매 고객 증가와 프리미엄 세트 판매 호조에 힘입어 26% 신장했다.

먼저, 올 추석에는 개인 소량 구매 고객들이 작년 보다 일찍 세트를 구매한 것으로 나타났다. 실제로 이 기간 이마트 전체 세트 매출 중 100만원 미만의 소량 구매 신장율이 작년 동기 대비 33% 증가했다.

또한 전체 세트 비중에서 5개 이하 구매 비중이 작년 74%에서 올해 82%로 크게 늘었다. 특히 1~2개 구매 고객 비중이 올해 77%로, 작년 대비 7%포인트 가량 상승하며 사전예약부터 개인 소량 구매 고객이 증가했다.

이마트는 추석 선물세트 사전예약 기간에 개인 소량 구매 고객이 증가한 것은 코로나19 재확산 우려에 따라 '비대면 추석'을 보내는 고객들이 늘어나며 일찍 선물세트를 구매, 배송하는 것으로 분석했다. 또 이러한 추세라면 귀성객이 줄어들수록 향후 개인 소량 구매 판매는 더욱 증가할 것으로 전망했다.

개인 소량 구매 고객 증가와 함께 프리미엄 세트 판매도 크게 늘어났다. 이는 직접 찾아 뵙지 못하는 대신, 고가의 선물을 보내려는 수요가 늘어난 것으로 풀이된다. 또 비대면 추석으로 귀성여비가 줄어든 만큼, 그 비용이 선물세트에 반영되는 것으로도 해석될 수 있다.

이마트가 올 추석 선물세트 사전예약 기간 매출을 분석한 결과, 10만원 이상 선물세트 매출이 작년 대비 33.9% 증가한 것으로 나타났다. 그 중에서 20만원 이상의 프리미엄 선물세트 매출은 41.9% 신장하며 프리미엄 세트의 강세를 입증했다.

이에 이마트는 추석 프리미엄 선물세트를 강화했다. 대표적으로 횡성 1++등급 한우 중 마블링 수치 8 이상의 최고급 부위만 선별한 ‘피코크 횡성축협한우 1++등급 구이 세트 1, 2호’와 300g이상의 국산 굴비로 구성한 ‘피코크 황제굴비’를 선보인다.

프리미엄 세트의 인기에 힘입어 사전 예약기간 이마트 축산 세트는 지난해 대비 45.8% 신장했다. 수산 세트 역시 42.8% 매출이 증가했으며, 20만원 이상 와인 선물세트 매출은 430%의 세 자릿수 매출신장률을 기록했다.

한편 이마트는 지난 15일부터 구로점, 가양점, 영등포점, 시화점 등 선물세트 수요가 높은 전국 53개 매장에서 선물세트 본판매에 돌입했다. 오는 19일부터는 전국 점포에서 본격적인 선물세트 판매에 나설 예정이다.

