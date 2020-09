무협, '실시간 Live PR' 활용 K-바이오 수출 지원

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회와 중소벤처기업부가 삼성동 코엑스에서 'K-바이오 온라인 B2B Fair'를 개최했다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 방역, 의료용품, 건강관리용품 등 K-바이오 유망 중소기업 26개사와 8개국 바이어 10개사가 참여해 기업 간(B2B) 화상 수출상담을 진행했다.

상담장 옆에서는 국내에서 활동 중인 방송인 크리스티안(멕시코)과 파나사(태국)가 K-바이오 유망 제품 10개를 직접 체험 및 시연하는 라이브 방송을 진행하며 바이어 대상 홍보에 나섰고 협회의 매칭 전문가도 함께 자리해 실시간 질의응답을 진행했다. 라이브 방송은 21만여 명의 해외 바이어가 이용하는 협회의 B2B e마켓플레이스인 트레이드코리아와 협회 유튜브 및 페이스북 채널 등 3곳에서 동시 방영됐다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "제품 시연 라이브 방송을 접목시킴으로써 바이어가 제품을 실제로 경험할 수 없는 화상 상담회의 한계를 보완했다"며 "우리 기업들의 코로나19 위기 극복을 위해 앞으로도 다양한 방식의 마케팅 방안을 고민하겠다"고 말했다.

