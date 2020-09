전남대, 5·18 새로운 시각 조명 ‘세 번째 집담회’ 개최

노영기 강사 ‘왜 군은 국민들에게 총을 쏘았나’ 주제 강연

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교가 계엄군, 경찰, 외국인 등의 증언을 통해 5·18을 새로운 시각에서 조명하고자 하는 ‘세 번째 집담회’를 개최한다.

전남대 5·18연구소(소장 최정기 사회학과 교수)는 오는 18일 오후 5시 ‘왜 군은 국민들에게 총을 쏘았나’를 주제로 월례집담회를 갖고 항쟁 당시 신군부의 움직임과 계엄군의 활동에 대해 알아보는 시간을 갖는다.

초청강사인 노영기씨는 ‘그들의 5·18: 정치군인들은 어떻게 움직였나’(푸른역사, 2020)의 저자로, ‘왜 대한민국 군대는 국민들에게 총을 쏘았나’라는 문제의식 아래 줄곧 이에 대해 연구해 왔다.

이 책에서는 5·18와 관련된 은폐된 진실, 풀리지 않는 의혹의 면면을 밝히고 있으며, 나아가 오월광주에서 일어났던 폭력과 저항의 동역학, 그것을 가능하게 했던 사회적 조건들을 규명하고 있다.

한편 노영기씨는 2005~2007년 국방부 과거사진상규명위원회 조사관으로 활동하며 방대한 군기록을 연구한 바 있다.

