김치공장의 노로바이러스 99.9% 제거한다

[아시아경제 황준호 기자] 광촉매 기반의 자외선 발광 다이오드로 공기 중 에어로졸 형태의 노로바이러스를 제거하는 기술이 개발됐다.

세계김치연구소의 위생안전성분석센터 하지형 박사의 연구팀은 1~5마이크로미터(?m) 크기의 노로바이러스 입자가 포함된 에어로졸을 공기 중으로 분사시키고 이산화티타늄-산화구리 광촉매 필터 표면에 흡착시킨 뒤, UVA-LED 광원을 조사함으로써 노로바이러스를 효과적으로 제어하는 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

노로바이러스는 급성 위장염을 일으키는 바이러스의 한 종류다. 김치 제조 현장의 경우 별도의 살균 과정이 없어, 식중독 사고 발생시 원인으로 지목되는 바이러스기도 하다.

연구팀은 이 기술로 김치 제조 현장에서 공기 중 전파 가능한 노로바이러스를 효과적으로 차단해 김치의 위생안전성을 확보할 수 있는 기반을 마련했다고 밝혔다.

세계김치연구소 최학종 소장 직무대행은 "앞으로 김치 안전 및 품질관리를 위한 현장 맞춤형 위해 미생물 제어기술 연구를 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 이번 연구결과는 국제 학술지인 '종합환경과학지'에 최근 실렸다.

