소방청-서울대병원-충북도, '국립소방병원' 건립 업무협약

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 국립소방병원 건립을 위해 17일 서울대병원, 충청북도, 진천군, 음성군과 업무협약을 체결한다.

충북 음성군 맹동면 두성리에 건립되는 국립소방병원은 지상 5층~지하 2층, 연면적 3만2814㎡ 규모에 화상센터와 재활센터, 소방건강연구소 등 4센터 1연구소를 갖추게 된다. 21개 진료과목에 300병상을 설치하고 2024년 말 개원할 예정이다.

이번 업무협약은 병원의 설계부터 개원까지 전문기술과 인력, 행정절차 등을 지원하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 서울대학교병원은 의료시설과 장비, 병원 운영, 보건의료서비스 증진에 필요한 기술 등의 자문에 필요한 전문인력을 지원하기로 했다.

충북도와 진천군, 음성군은 지역주민들의 의료 접근성과 공공의료 서비스의 품질 향상을 위한 부대시설 조성, 지구단위계획 변경 등 병원 건립에 필요한 행정 절차와 병원 건립에 필요한 지방비를 지원한다.

정문호 소방청장은 "국립소방병원을 개원하면 소방공무원들의 치료와 건강증진 뿐 아니라 소방업무와 관련된 질병 연구도 병행할 수 있고, 중부권 의료시설 확충으로 지역민들의 의료서비스 향상에도 기여할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr