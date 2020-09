한화생명, 지속가능경영 성과 담은 보고서 발간

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,580 전일대비 5 등락률 +0.32% 거래량 940,059 전일가 1,575 2020.09.16 10:49 장중(20분지연) 관련기사 내달 줄줄이 보험료 인상…'절판마케팅' 내건 생보사들(종합)내달 줄줄이 보험료 인상…'절판' 내건 생보사들보험 가입 2년 후 해약 '48%'…보험계약 관리 구멍 '숭숭'(종합) close 은 지속가능경영 성과를 담은 '2020 지속가능경영보고서'를 16일 발간했다고 밝혔다.

보고서에는 '신용과 의리'의 한화 정신을 바탕으로 윤리경영, 소비자중심경영을 적극 실천하고, 사회적 약자를 배려하는 생명존중, 신뢰 기반의 진정성 있는 나눔을 지속적으로 펼쳐나가려는 한화생명의 행보를 담았다.

고객중심의 상품·서비스 개발, 디지털혁신, 소비자보호, 사회적 가치창출등 지속가능경영 이슈를 포함, 지속가능경영 성과부터 기업 지배구조까지 현황과 결과를 공개했다.

여승주 한화생명 대표는 "국가적 위기상황에서도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 코로나19 피해 고객 특별지원, 라이프파크 연수원 생활치료센터 지원, 착한마스크 캠페인, 맘스케어마켓, 언택트 봉사활동 등 지속가능경영을 실천해왔다"며 "사회적 책임을 다하며 고객과 주주, 사회에 대한 사회적 책임 또한 성실히 수행해 나가며 소통에 앞장서겠다"고 말했다.

