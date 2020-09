추석에 맞춰 다양한 건강식품 선물세트 최저가에 구성

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 다가오는 추석을 맞아 17일 하루 '건강용품 카테고리'를 특가에 선보인다고 밝혔다. 이번 기획전은 건강을 주제로 약 270개의 환절기 건강관리, 면역관리 중심의 상품을 특가에 판매하는 것이다. 베스트 추천 상품은 추석에 맞춰 다양한 건강식품 선물세트로 구성했다.

하루 2번 '타임세일'도 진행한다. 콜라겐부터 생활 필수 건강 관련 제품까지 다양하게 선보인다. 김용기 위메프 건강식품팀 팀장은 "최근 코로나19 및 환절기로 건강에 대한 관심이 매우 뜨겁다"며 "추석 명절 선물도 건강 관련 상품이 인기인 만큼 건강용품 기획전이 많은 고객에게 최저가 쇼핑 기회가 되길 바란다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr