[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 15일 오후 서울 중구 한국프레스센터 19층 국화홀에서 ‘노인정책 전환 모색을 위한 업무 협약식’에 참석했다.

채 구청장은 이 날 12개 자치단체와 한국매니페스토실천본부와 함께 노인정책 전환 관련 협약을 맺고, 시설격리형에서 놀이형으로의 노인정책 전환과 실무협의회 결성 지원을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

채 구청장은 “초고령사회라는 시대변화에 따라 노인정책의 질적 전환을 함께 모색하는 뜻깊은 협약”이라며 “어르신들을 위한 돌봄체계를 구축, 노년이 행복한 도시, 탁트인 영등포 만들어가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr