◆경희대학교병원 ▶기획진료부원장 김종우 교수 ▶기획진료부 교육부장 윤성상 교수 ▶의료협력본부 홍보실장 최석근 교수 ▶기획진료부 내과부장 박명재 교수

◆경희대학교치과병원 ▶기획진료부 교육부장 겸 종합진료실장 최용석 교수 ▶통합진료센터장 김형섭 교수 ▶영상치의학과장 김규태 교수 ▶구강내과장 강수경 교수

◆경희대학교한방병원 ▶기획진료부 교류협력부장 황덕상 교수 ▶한의면역암센터장 이준희 교수