국민의힘, 빨강·노랑·파랑 혼용해 '탈이념'…당색·로고안 공개

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 빨간색과 노란색, 파란색을 혼용한 새 당색을 14일 공개했다.

김수민 국민의힘 홍보본부장은 이날 비상대책위원회 비공개 회의에서 이 같은 내용의 당색과 로고를 보고했다.

앞서 의원과 당협위원장 250명을 대상으로 진행된 선호도 조사에서는 기존 핑크색과 빨간색의 선호도가 높았지만 다양한 색을 혼용하기로 결정했다. 이에 대해 김 홍보본부장은 "다양성을 지닌 정당, 확장성을 지닌 정당을 지향하고자 고민했다"며 "기존 빨강과 함께 색의 삼원색인 파랑, 노랑을 혼용해 보수와 진보, 중도를 함께 아우르겠다는 의미"라며 설명했다.

당 로고는 'ㄱ'과 'ㅁ' 한 단면의 4각형에서 시작해 우리 사회의 다양성과 개개인의 다양한 시선을 담아내는 입체형으로 발전시켰다고 밝혔다.

보고를 받은 김종인 비대위원장은 "기본적으로 전문가의 의견을 존중한다"며 "우리의 정치가 특정 이념에 함몰돼서는 안 된다. 다양한 가치를 충분히 녹여내는 방향으로 진행된 것 같아서 좋다"는 반응을 보였다고 전했다.

김은혜 대변인은 "아직 확정된 것은 아니라 언제든 의견을 소통할 수 있는 창이 열려 있다"며 "최종 확정된 디자인은 이번주 중 공개할 예정"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr