현대차, '디지털키 기반' 대리·딜리버리 서비스 출시

기존 차량출입·시동 등 기능에 생활 밀착형 서비스 더해

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 디지털키를 기반으로 공간 제약을 극복한 신규 서비스를 14일 내놨다. 디지털키를 통해 차량과 고객 위치가 다르더라도 전문 업체가 차량을 픽업하고 대리운전을 할 수 있도록 한 ‘픽업앤대리’, 고객 동승 없이 고객이 원하는 장소까지 차량을 배송하는 ‘픽업앤딜리버리’ 서비스로 이뤄졌다.

현대차는 국내 시장에서 출고된 자사 전체 차량 중 디지털키 옵션을 선택한 고객의 비중이 70%에 육박하는 상황에서 ▲차량 출입 ▲시동 ▲운행 ▲제어 등 기능에 더해 생활 밀착형 서비스를 제공하고자 이번 서비스를 마련하게 됐다. 서울을 시작으로 10월부터는 제주도를 제외한 전국으로 서비스를 확대할 예정이다.

신규 서비스는 스마트폰과 자동차 간의 근거리 무선통신(NFC) 및 저전력 블루투스(BLE) 통신을 기반으로 디지털키의 공유 기능을 적극 활용한 점이 특징이다.

픽업앤대리와 픽업앤딜리버리 서비스 이용을 희망하는 고객은 현대차 디지털키 회원 가입 후 전용 어플을 통해 이용할 수 있다. 신규 서비스 런칭을 기념해 이들 서비스 첫 결제 시 전 고객 1만원 할인 혜택도 제공한다.

현대차는 향후에도 비대면으로 이용할 수 있는 ▲주차장 연계 서비스 ▲백화점 연계 서비스 ▲세차 연계 서비스 등 디지털키 기반의 다양한 생활 밀착형 서비스를 선보일 계획이다.

현대차 관계자는 “디지털키를 선택해주신 많은 고객들의 성원에 보답하고자 이 같은 생활 밀착형 서비스를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 커넥티드 기술 발전에 걸맞은 다양하고 획기적인 서비스를 마련해나갈 것”이라고 밝혔다.

