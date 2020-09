[종합] MBC, '박원순 피해호소인' 시험 문제 논란…피해자 "참 잔인하다"

MBC, 신입 취재기자 입사시험 '박원순 피해자' 호칭 문제 출제

피해자 변호사 "매우 유감스럽고 안타까워"

언론사 시험 준비생 커뮤니티 "MBC 공개 사과하라" 공분

MBC 노조 "경영진, 응당한 책임져야"

[아시아경제 김연주 기자] MBC가 신입 취재기자 입사시험에서 고(故) 박원순 전 서울시장을 성추행으로 고소한 피해자에 대한 호칭을 묻는 문제를 내 '2차 가해' 논란이 일고 있는 가운데 피해자가 "참 잔인하다"고 심경을 밝혔다.

피해자 변호인인 김재련 변호사는 14일 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "굉장히 유감스럽다"며 이번 논란에 대한 피해자의 반응을 전했다.

김 변호사는 "성폭력 피해자는 자신의 피해를 증명하기 위해선 도마 위에 올려놓은 생선하고 똑같아진다"며 "피해 호소인이라고 명명했던 분들이 공식적으로 사과를 하고 용어가 정리됐음에도 언론사에서 다시 이를 논쟁화 한 것"이라고 비판했다.

'피해호소인'은 박 전 시장의 사망 이후 정치권 및 언론계 등에서 사용했던 단어다. 이해찬 당시 더불어민주당 대표 등은 박 전 시장에 대한 성추행 의혹을 제기한 당사자를 피해자로 규정하지 않고 '피해를 호소하는 여성'이라는 뜻의 '피해호소인'이라 말했다.

김 변호사는 "1800명의 응시자들이 일정한 시간 동안 살아있는 피해자를 도마 위에 올려놓고 이 사람을 뭐라고 부를지 본인들이 결정하는 상황을 만들어버린 것"이라며 "어디에도 없는 피해 호소인이라는 명칭을 쓰는 것이 맞는지, 이렇게 의도를 가지고 질문을 하고 논제로 던지는 것 자체가 매우 유감스럽고 안타깝다"고 지적했다.

13일 언론사 시험 준비생 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 따르면 이날 치러진 MBC 취재기자 입사시험 논술시험에서 '박 전 서울시장 성추행 문제를 제기한 당사자를 피해자라고 칭해야 하는가, 피해 호소인이라고 칭해야 하는가(제3의 호칭이 있다면 논리적 근거와 함께 제시해도 무방함)'라는 논제가 출제됐다.

이를 두고 언론사 시험 준비생 커뮤니티에서는 "기자시험 논술 문제 너무 하다", "MBC 창피하지도 않나", "공개적으로 사과하라", "논제 자체가 2차 가해", "비판받아야 마땅하다", "방송 언론사 최악의 논제로 역사에 남을 것" 등 반응이 이어지고 있다.

특히 한 언론사 시험 준비생은 "사건의 당사자는 아무것도 모르는 상태에서 400명의 성인이 나를 두고 '피해자'인지 '피해 호소인'인지 가리는 문제를 구구절절 논술했다는 게 충격이고 공포스러울 거 같다"며 "주위 사람 2~3명이 내가 없는 곳에서 내 얘기를 했다는 것만으로도 기분이 찜찜하고 나쁠 거 같다"고 지적했다.

논란이 거세지자 MBC 노동조합은 이날(14일) 성명문을 내고 MBC 구성원들의 왜곡된 성의식을 지적하며 논란의 진상을 밝히고 책임져야 한다고 촉구했다.

노조는 "누가 무슨 목적으로 이런 문제를 냈는지 밝힐 것을 박성제 사장에게 요구한다"며 "지금까지 MBC 보도 행태로 미루어 어떻게 대답하는 사람을 뽑으려는 것인지 대단히 우려된다"고 지적했다.

그러면서 "이번 논술 문제 논란은 일부 MBC 구성원들의 왜곡된 성의식의 발로일 수 있다는 점에서 경각심을 가져야 한다"며 "박성제 사장과 현 경영진은 사건의 진상을 밝히고 응분의 책임을 물어야 한다. 성인지 감수성은 성범죄 사건을 피해자 입장에서 바라보고 이해하는 것을 말한다. 그에 비추어 이번 사건을 판단하기 바란다"고 했다.

한편, MBC 관계자는 한 매체를 통해 "이미 공론화된 문제"라며 "이를 어떻게 정의하고 자기 입장을 서술하는지 궁금했으며 평소 언어 사용에 대해 얼마나 고민하는지 묻고자 출제했다"고 해명했다.

