루헨스몰 통해 100대 한정

[아시아경제 김대섭 기자] 원봉은 루헨스 브랜드에서 '퓨어 공기청정기(모델명 WHA-500)' 할인 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트에서는 루헨스몰을 통해 100대 한정으로 가격을 27% 할인하는 혜택을 제공한다. 루헨스 퓨어 공기청정기는 원룸이나 아이방 등의 공간에 맞춰 제작된 소형 공기청정기다. 프리필터, 항알러지 필터, 탈취필터, 초미세먼지 집진 필터로 구성된 4단계 필터 시스템을 통해 미세먼지와 각종 악취를 제거한다.

루헨스 관계자는 "이번 할인 이벤트는 미세먼지가 본격적으로 증대되는 시즌을 대비해 공기청정기를 준비하는 고객을 위해 마련했다"며 "특히 최근에는 바깥보다 집 안에서 활동하는 시간이 증대되면서 쾌적하게 실내 공기를 개선하는 것이 중요해졌다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr