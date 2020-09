안도현 시인, 고향 예천서 '시 창작' 수업 … 경북교육청 현장수업 지원

2025년 고교학점제 본격 시행 앞두고 공동교육과정 멘토

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 2025년 고교학점제 본격 시행을 앞두고 예술·체육·교양 등 교과 지도가 가능한 전문 직업인을 확보, 현장성 높은 수업 지원에 나선다고 14일 밝혔다.

그 첫 사례로 예천 관내 고교는 9월부터 '시 창작' 과목을 개설해 공동으로 진행한다. 이와 관련, 경북교육청은 예천 출신의 유명 시인 안도현을 지도 교사로 초빙할 수 있도록 지원했다.

안도현 시인은 9월부터 2학기 매주 월요일 저녁마다 예천 관내 고등학생 10여명을 대상으로 시 창작 수업을 하고 있다. 강사료와 학생 야간 통학비 등은 전액 경북교육청이 지원한다.

이 수업에 참여한 김수연 양(예천여고2년)은 "교과서에서 배웠던 시인을 직접 만나고 강의를 듣게 되니 너무 신기하고 앞으로 기대가 많이 된다"며 "시 창작 기법을 배우고 익혀서 전국적인 학생 시인이 되겠다"고 했다.

권영근 중등교육과장은 "옛말에 조선 인재의 반은 영남에 있다고 했다. 각 분야에서 활약하고 있는 경북 출신의 인재들이 많다"면서 "이들이 가진 지식과 재능을 고향 후배들에게 직접 가르칠 기회를 확대하고 이를 경북형 고교학점제의 특색 사업으로 발전시킬 계획"이라고 전했다.

