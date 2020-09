위니아에이드, '코로나 극복' 사랑의열매 캠페인에 7700만원 기부

[아시아경제 이기민 기자] 위니아에이드가 사랑의열매 사회복지공동모금회의 ‘힘내라! 대한민국 나눔 캠페인’에 기부금 7700만원을 전달했다고 14일 밝혔다.

기부금 전달식은 코로나19 관련 사회적거리두기 지침에 따라 사랑의열매 관계자들만 참석한 가운데 진행됐다.

힘내라! 대한민국 나눔 캠페인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 어려움을 겪고 있는 저소득층과 소상공인을 돕기 위해 사랑의열매가 지난 5월부터 진행한 캠페인이며, 위니아에이드는 6월부터 동참했다.

이번 캠페인은 고객들이 위니아딤채 전문점에서 김치냉장고, 에어컨, 세탁기 등을 구매할 경우 제품 당 3000원이 사랑의열매에 기부되는 형식으로 진행됐다.

김준 위니아에이드 유통사업본부장은 “이번 캠페인 기부금은 위니아에이드와 국민이 함께 참여해 모았다는 점에서 의미가 깊다”며 “위니아에이드는 국민의 편리한 삶을 위해 앞장서는 통합플랫폼 회사로서뿐만 아니라 착한 소비를 위해 국민과 소통하는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 해나가도록 하겠다”고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr