황희의 '당직사병 범인 지목'에 원희룡 "이건 아니다"

[아시아경제 이지은 기자] 황희 더불어민주당 의원이 추미애 법무부 장관의 아들 휴가 의혹을 제기한 당직사병의 실명을 거론하며 '단독범이 아니'라고 몰아간 데 대해 원희룡 제주지사가 "이건 아니"라며 비판했다.

원 지사는 13일 페이스북에서 "저를 포함해 86세대들이 권력과 기득권의 중심에 섰다는 말을 들은지 오래"라며 이같이 말했다.

그는 "20대 청년들의 용기있는 행동과 국민들의 성원이 정의를 바로 세운 역사는 86세대들과 현 정권이 누구보다 더 잘 알고 있을 것"이라며 "운동권 출신 국회의원이, '촛불 정권'의 핵심이라는 사람이 스물일곱 먹은 청년을 똑같이 몰아세우고 있다"고 지적했다.

원 지사는 "여당 국방위 간사(황 의원)가 내부고발자에 대한 수사를 요구했다"며 "'국가전복세력이다' '배후가 있다' '철저히 발본색원해야 한다' 삼십 몇년 전 우리가 많이 들었던 이야기"라고 비판했다.

그는 "기성세대의 한 사람으로서, 이른바 86세대의 한 사람으로서 너무나 부끄럽고 죄송하다"며 "학생 운동하던 시절 제 부모님 생각도 나고 스물 일곱 먹은 제 딸 생각도 납니다. 저 청년의 부모님은 어떤 마음일지는 짐작도 가지 않는다"고 말했다.

원 지사는 "용기를 낸 예비역 병장을 거대 권력이 겁박하는 이유가 뭔가"라며 "추 장관 한 사람을 보호하기 위해 검찰을 망가뜨렸고 국방부도 망가뜨렸다. 다음은 권익위, 그 다음은 외교부 차례인가"라고 목소리를 높였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr