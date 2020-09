빌보드의 역사와 기록들

[아시아경제 이진경 기자] 최근 ‘방탄소년단’(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’(Hot 100)에서 2주 연속 1위를 기록했습니다. 아시아 가수가 ‘핫 100’ 1위에 오른 것은 57년 만으로 방탄소년단은 빌보드 앨범 차트와 싱글차트를 모두 석권한 최초의 한국 가수가 되었습니다. 빌보드의 순위는 무엇을 합산해 매겨지며 또 어떤 역대 기록이 있는지 살펴봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr