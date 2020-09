삼성전기, 최근 5일 개인 138만 3616주 순매도... 주가 14만 1500원(-0.7%)

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 1,500 등락률 -1.05% 거래량 382,604 전일가 142,500 2020.09.11 13:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성전기, 3분기 MLCC 효과로 호실적 전망"[특징주]삼성전기, 실적 증가 기대감에 6일째 상승…4%↑살아나는 MLCC 업황에 다시 설레는 삼성전기 close 는 11일 오후 1시 30분 현재 전일보다 0.7% 내린 14만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 37만 7288주로 전일 거래량 대비 37.46% 수준이다. 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 1,500 등락률 -1.05% 거래량 382,604 전일가 142,500 2020.09.11 13:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성전기, 3분기 MLCC 효과로 호실적 전망"[특징주]삼성전기, 실적 증가 기대감에 6일째 상승…4%↑살아나는 MLCC 업황에 다시 설레는 삼성전기 close 는 삼성그룹 계열의 전자부품 제조업체로 알려져 있다.

9월 8일 삼성증권의 이종욱 연구원은 '3Q20은 필리핀 공장 재가동과 화웨이 부품 주문으로 인한 업황 반등으로 시작되었으나 2021년에도 5G 보급과 전기차로의 방향성, 2021년 기판 호황 지속, 삼성전자 비메모리 확대 등의 업사이드 시나리오를 생각해 볼 때, 추가 상향이 가능함. 화웨이 반사이익으로 MLCC 이익 상향. 5G(mmwave) 스마트폰 보급 속도와 화웨이 점유율 하락 시나리오는 동사 주가에 추가적 업사이드 제공.

'이라며 삼성전기의 목표가를 16만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전기를 138만 3616주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 38만 711주 순매수, 97만 5982주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



아경봇 기자 r2@asiae.co.kr